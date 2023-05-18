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В крупных городах Украины на крышах многоэтажных зданий выставляют посты наблюдения противовоздушной обороны, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил, что такая необходимость возникла из-за дефицита средство обнаружения воздушных целей.

По словам подполковника НМ ЛНР в отставке, в Киеве, Одессе и других населенных пунктах, такие посты уже стали достаточно привычным явлением.

Напомним, ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что в распоряжении ВСУ скоро не будет советских зенитных ракет для комплексов ПВО. В Воздушных силах страны также пожаловались, что боезаряды быстро заканчиваются из-за российских дронов-камикадзе. Они не только истощают ЗРК, но еще и вскрывают позиции противовоздушной обороны, после чего по ним прилетают российские ракеты.

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