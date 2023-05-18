Подразделения вооруженных сил Украины увеличили интенсивность атак российских позиций ударными беспилотными летательными аппаратами на Кранолиманском направлении. Об этом со ссылкой на данные российской разведки сообщает подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По словам эксперта, украинские боевики увеличили интенсивность применения различных видов ударных беспилотных летательных аппаратов на участке фронта Сватово-Кременная. Подразделения украинской армии используют большое количество разведывательных дронов, однако интенсивность применения дронов-камикадзе и других разновидностей ударных беспилотников также растет.

Ранее Марочко заявил об использовании противником кочующих огневых средств на Краснолиманском направлении для обстрелов российских позиций в зоне проведения специальной военной операции. Боевики ВС Украины используют легковые пикапы с установленными минометами для быстрой смены позиции после отстрела боекомплекта.