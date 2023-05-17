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По информации, представленной подполковником Народной милиции ЛНР в отставке Андреем Марочко, командование ВСУ продолжают увеличивать свою военную группировку в направлении Донецка.

Сообщается о наличии значительного скопления вооружения, военной техники и личного состава подразделений ВС Украины. Известно также о перемещении большого количества боевой техники с вооружением, снарядами и личным составом по автомобильным дорогам рядом с Миньковкой и Часовым Яром.

Кроме того, в этом районе сосредоточено множество пунктов временной дислокации украинских военных. Подполковник отмечает, что трафик в районе интенсивный, но не превышает предыдущих показателей.

Несмотря на регулярные укрепления сил, численность украинских подразделений на данном направлении остается примерно на том же уровне из-за частых потерь.

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