10-я горно-штурмовая бригада ВСУ, которой указом президента Украины Зеленского недавно было присвоено нацистское название “Эдельвейс”, жестко обстреливала территорию Луганской народной республики. Приказы наносить удары по мирным населенным пунктам отдавал командир бригады Николай Головатюк, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Подполковник Народной милиции в оставке сообщил, что Головатюк уже ликвидирован российскими войсками. Он сполна ответил за свои деяния, но это только начало.

Бригада “Эдельвейс” задолго до получения этого названия и даже до начала специальной военной операции убивала мирных жителей. Она участвовала в боях у Дебальцево в 2015-м. Сейчас в ее состав входит батальон “Айдар” (запрещенная в России террористическая организация), на счету которого множество зверств на территории Донбасса во времена так называемой АТО.