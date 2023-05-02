На некоторых участках линии боевого соприкосновения потери украинской армии в живой силе и военной техники увеличились в два раза в период с 24 по 30 апреля. Об этом заявил военный эксперт и подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, потери вооруженных сил Украины за прошлую неделю на краснолиманском, купянском и донецком направлениях резко возросли по сравнению с показателями позапрошлой недели.

По автомобильной технике потери ВСУ выросли примерно в два раза с 53 единиц до 102, в живой силе безвозвратные потери увеличились примерно на 1 тысячу человек (до 4 тысяч за неделю). Потери буксируемых гаубиц выросли с 7 до 11 единиц, самоходных артиллерийских орудий с 4 до 7 единиц, а станций контрбатарейной борьбы с 2 до 4 единиц.

Напомним, что по словам официального представителя оборонного ведомства РФ Игоря Конашенкова, безвозвратные потери противника в живой силе составили 55 военнослужащих в окрестностях Привольного, Угледара и Малой Токмачки за один день – 30 апреля.