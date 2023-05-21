Киев начал делать привычные заявления, что все цели в Артемовске (Бахмуте) якобы достигнуты. Это всего лишь информационный шум, призванный избежать деморализации ВСУ, уверен военный эксперт Андрей Марочко.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке напомнил, что подобные заявления киевский режим делал также после потери Мариуполя, Северодонецка и Лисичанска. Вот только высказывание о “выполненных целях” – плохое прикрытие для поражения.

По мнению Марочко, с освобождением Артемовска еще ничего не закончилось. Украинские военные могут попытаться перейти в контрнаступление. Но не для того, чтобы восстановить контроль над городом, что практически невозможно. ВСУ способны устроить серьезные боевые действия на дальних окраинах, захватить какой-то дом и потом громко кричать на весь мир об очередной своей победе.