Киев начал делать привычные заявления, что все цели в Артемовске (Бахмуте) якобы достигнуты. Это всего лишь информационный шум, призванный избежать деморализации ВСУ, уверен военный эксперт Андрей Марочко.
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке напомнил, что подобные заявления киевский режим делал также после потери Мариуполя, Северодонецка и Лисичанска. Вот только высказывание о “выполненных целях” – плохое прикрытие для поражения.
По мнению Марочко, с освобождением Артемовска еще ничего не закончилось. Украинские военные могут попытаться перейти в контрнаступление. Но не для того, чтобы восстановить контроль над городом, что практически невозможно. ВСУ способны устроить серьезные боевые действия на дальних окраинах, захватить какой-то дом и потом громко кричать на весь мир об очередной своей победе.
“Зеленский, как всегда, наградит проигравших, не исключено, что будут новые „герои“. В ближайшее время мы увидим со стороны Украины ряд заявлений, но они все будут носить такой характер, чтобы подбодрить свои войска”, – цитирует эксперта ТАСС.