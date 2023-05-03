Киев пересек последние возможные красные линии. Атака беспилотников на Кремль в ночь на 3 мая уже признана террористическим актом со стороны Украины и попыткой покушения на президента Владимира Путина.

Политолог Сергей Марков обращает внимание на то, что украинский лидер Владимир Зеленский в это время отправился в Финляндию, а также заявил, что после визита не будет торопиться возвращаться в Киев. Не исключено, что эта поездка была подгадана специально под атаку, так как президент Украины отлично понимал – подобный теракт без ответа точно не останется.

Марков отмечает также, что ответ Москвы вполне может касаться лично президента Украины. Поэтому Зеленский уже вряд ли покажется в своем офисе на Банковой.

Напомним, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что президент Владимир Путин не пострадал. В момент атаки БПЛА он работал в резиденции в Ново-Огарево.