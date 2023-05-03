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Блогер и журналист Вадим Манукян дал ФАН свой комментарий относительно нежелания Киева рассказывать США о своих военных планах касаемо будущего контрнаступления. Издание Politico ранее сообщало, что Киев решил не делиться информацией о своих военных планах с Вашингтоном с целью избежание возможных новых утечек данных. Журналист уверен, что это является всего лишь актом борьбы в информационном поле.

Манукян отметил, что США находятся в ожидании широко анонсированного украинского контрнаступления и всевозможными способами подталкивают киевский режим к его скорейшему началу. А командование ВСУ, понимая складывающуюся обстановку на поле боя, осознавая мощь военного потенциала ВС РФ, всячески оттягивает данное событие. Именно поэтому в информационное поле и делаются подобные вбросы.

Журналист подчеркнул, что все военные операции ВСУ планируются Пентагоном. Также именно американцы предоставляют разведданные для ВСУ.

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