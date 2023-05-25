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Полковник Дуглас Макгрегор, бывший советник Пентагона, рассказал, что Вашингтон не оставил России другого выбора в ситуации с Украиной.

Макгрегор подчеркнул, что Соединенные Штаты привыкли пренебрегать интересами других стран и зачастую реализуют свою внешнюю политику, не полностью осознавая свои настоящие интересы.

Он отметил, что в Америке никто не стремился финансировать военные действия против России, но при этом они не дали президенту России Владимиру Путину и его правительству другого выбора в данной ситуации.

Макгрегор отметил, что Штаты имели возможность предотвратить такую ситуацию и заставить украинское правительство прекратить дискриминацию русскоязычного населения.

Он также добавил, что Путин подписал Минские соглашения, но в результате все это рухнуло.

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