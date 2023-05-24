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На музыкальной премии телеканала RU.TV появилась певица Люся Чеботина. Однако, из-за скандала с блогером Идой Галич, которая была одной из ведущих этого крупного события, артистка решила не ожидать вручения награды.

Сначала Чеботина позировала в своем женственном черном платье, избегая встречи с Галич. Затем она поспешила в общий зал. Cама блогер также старалась игнорировать Чеботину, как передает информационный ресурс Teleprogramma.pro.

Во время самой церемонии певица неожиданно покинула мероприятие. Позже стало известно, что Чеботина ушла, когда узнала, что награду должна вручить ей Галич.

Напомним, перед церемонией произошел конфликт между знаменитостями. Блогер пригласила певицу в свое авторское шоу, но Чеботина не явилась. Галич заявила, что не намерена терпеть «свинское» поведение Чеботиной.

С другой стороны, команда артистки обвинила звезду в том, что предложение о сотрудничестве было отправлено слишком поздно, что не дало возможности Чеботиной приехать и принять участие в проекте.

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