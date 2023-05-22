Глава Бразилии, Луис Инасиу Лула да Силва, подтвердил свою стойкую позицию по отношению к ситуации в Украине после выступления президента Владимира Зеленского на расширенном заседании саммита G7 в Хиросиме. В ходе пресс-конференции, Лула да Силва подчеркнул, что внимательно выслушал выступление Зеленского, но его точка зрения осталась неизменной. Бразильский лидер также выразил мнение, что обсуждение ситуации на Украине в рамках G7 не является наиболее подходящим форматом.

Лула да Силва отметил, что на полях саммита в Хиросиме провел 10 двусторонних встреч с лидерами стран G7, а также представителями других государств и организаций, которые были приглашены на мероприятие.

В отношении предполагаемой встречи с президентом Украины, Лула да Силва подтвердил свою готовность, но отметил, что Зеленский не пришел в назначенное время. Бразильский лидер выразил свое недовольство этим фактом, хотя признал, что это не повлияло на его настроение.