Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
1
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

15 мая украинские ВС снова ударили по Луганску, используя британские дальнобойные ракеты Storm Shadow. На этот раз целью боевиков стало бывшее Высшее военное училище, расположенное в районе автовокзала.

Экс-посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник заявил, что атака была проведена по объекту, расположенному в нескольких километрах от прошлой цели противника – ремонтной базы.

Киев не подтверждает использования ракет Storm Shadow, заявляя, что не наносит удары по Луганску. Однако обломки боезарядов и ряд других неопровержимых доказательств красноречиво говорят совершенно об обратном.

Информации о пострадавших в результате утренней атаки и разрушениях пока не поступало. На месте взрыва работают экстренные службы.

Вам может понравиться

Эксперт Мягков сравнил вывод советских и американских войск из Афганистана

Вывод своих войск из Афганистана, который провёл более 30 лет назад СССР, разительно отличается от бегства США из этой страны в 2021 году. Об этом РИА “Новости” рассказал научный директор

Унылая пора: к чему ведет Европу отказ от российского газа

Планы развития сельского хозяйства в Германии оказались под угрозой из-за отказа страны от российского газа. Проблема в том, что из-за санкций против РФ местные предприятия были вынуждены остановить производства аммиака,

Почему Киев откладывает наступление ВСУ

После нескольких месяцев заявлений о «молниеносном контрнаступлении», которое должно было якобы повергнуть в ужас российские ВС, президент Украины Владимир Зеленский вдруг заявил, что контратакующие действия откладываются. Он отметил, что в