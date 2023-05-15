15 мая украинские ВС снова ударили по Луганску, используя британские дальнобойные ракеты Storm Shadow. На этот раз целью боевиков стало бывшее Высшее военное училище, расположенное в районе автовокзала.

Экс-посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник заявил, что атака была проведена по объекту, расположенному в нескольких километрах от прошлой цели противника – ремонтной базы.

Киев не подтверждает использования ракет Storm Shadow, заявляя, что не наносит удары по Луганску. Однако обломки боезарядов и ряд других неопровержимых доказательств красноречиво говорят совершенно об обратном.

Информации о пострадавших в результате утренней атаки и разрушениях пока не поступало. На месте взрыва работают экстренные службы.