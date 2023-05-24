Украинский Генштаб рассказал о неудачной попытке спецназа ВСУ высадиться на левом берегу Днепра, причем представил этот эпизод как очередную «перемогу». Хотя на деле десантники попали под интенсивный обстрел и были вынуждены спасаться бегством.

Портал «Военное обозрение» сообщил, что высадка группы корректировщиков артиллерийского огня ВСУ была высажена на левый берег с лодок, принадлежащих 73-му морскому центру специального назначения ВМСУ. Российские ВС обнаружили противника и открыли огонь. Одно из плавсредств получило повреждение, поэтому спецназовцы решили отбуксировать его на правый берег.

На видеозаписи видно, как один из боевиков внезапно начинает танцевать прямо в лодке. Фактически украинская операция с треском провалилась, но Генштаб выдает это за «победу» ВСУ. Не исключено, что возможность удрать, не попав под огонь российской артиллерии для Киева уже является серьезным достижением.