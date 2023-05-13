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Удары по Луганску с применением британских ракет воздушного базирования Storm Shadow призваны запугать гражданское население. Кроме того, это месть Киева за нежелание жителей Донбасса жить под его властью, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин.

«Киев мстит ЛНР и ДНР за то, что те не захотели с ним жить, что порвали с ним – знаете, как ревнивый муж относится к жене, которая ушла к другому, официально порвала с ним отношения. Киев не может пережить этот факт», – пояснил аналитик.

Киевским режимом движет бессильная злоба, которая не проходит с 2014 года, жажда мести и желание запугать жителей Луганска.

Напомним, 12 мая вечером ВСУ ударили по одному из промышленных предприятий Луганска. Кроме того, утром в субботу была зафиксирована атака на населенный пункт Юбилейное в непосредственной близости от столицы ЛНР.

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