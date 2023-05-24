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Главкома ВСУ Валерия Залужного, получившего в Херсонской области тяжелое ранение, вполне может заменить командующих Сухопутными силами Александр Сырский или другие генералы. Поэтому украинская армия вряд ли сильно потеряет в боеспособности, считает военный аналитик Виктор Литовкин.

В интервью изданию News.ru эксперт отметил, что в ВСУ есть немало командиров высшего и среднего звена, которые вполне могут стать альтернативой выбывшему главкому.

Напомним, в результате удара по Херсонской области генерал Залужный получил осколочные ранения и серьезную травму головы. Ему сделали трепанацию черепа. Теперь главком не сможет продолжать службу, но его жизни уже ничего не угрожает.

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