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Член палаты представителей (нижняя палата парламента в Голландии) и лидер правой партии «Фермерско-гражданское движение» Каролина ван дер Плас отказалась присутствовать на встрече с президентом Украины Зеленским, назвав его визит в Нидерланды «неуместным».

На своей страничке в одной из социальных сетей голландский политик написала, что единственный день в году 4 мая, когда вся страна должна почтить память погибших воинов в период проведения Второй мировой, не должен быть занят другими информационными поводами. Поэтому визит украинского президента Зеленского является крайне «неуместным», резюмировала Каролина.

По ее словам, ранее на этой неделе она заблаговременно уведомила председателя палаты представителей, что не будет присутствовать на общей встрече с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Стоит напомнить, что 4 мая в Нидерландах отмечают День поминовения военнослужащих и гражданских лиц, погибших за годы Второй мировой.

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