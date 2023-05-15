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Алексей Леонков, российский эксперт, поделился своим мнением с журналистами NEWS.ru относительно главного недостатка ПЗРК, активно поставляемых Великобританией в Киев.

Он отметил, что основным минусом этих комплексов является их ограниченная дальность поражения. По словам эксперта, Вооруженные Силы Украины получили значительное количество британских зенитных комплексов, но дальность их действия не превышает 4 километров, что существенно снижает их эффективность. Однако Леонков не исключает возможности, что Великобритания может решить поставить на Украину более мощные системы вооружения, не ограничиваясь только обычными ПЗРК.

Эксперт также отметил, что британские ПЗРК могут быть оснащены различными типами ракет. Наибольшую опасность представляют те, которые обладают головками наведения, способными работать в нескольких диапазонах. Однако Леонков подчеркнул, что заявление Лондона о поставках ПЗРК на Украину еще не означает, что они действительно будут отправлены.

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