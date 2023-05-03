Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что российская армия имеет множество средств для уничтожения германских танков Leopard, отправленных на службу в Вооруженные силы Украины, пишут «Известия».

Ранее Бьорн Стритцель в статье для газеты Bild (запрещена в России) сообщил о том, что РФ обладает опасными системами вооружений, которые угрожают германской военной технике.

Однако, по мнению Леонкова, статья была написана скорее для польских танкистов, чтобы успокоить их и предотвратить панику. В российской армии есть много противотанковых ракетных комплексов, в том числе воздушного базирования, которые могут использоваться вертолетами или самолетами, а также наземные комплексы, такие как «Конкурс» и «Корнет». У российских танков также есть разнообразные бронебойные боеприпасы, включая бопсы (бронебойные оперенные подкалиберные снаряды).

Леонков заключил, что танки Leopard могут быть поражены различными средствами, но российская армия всегда найдет способ их пробить.