Военный эксперт Алексей Леонков рассказал журналистам, что решающим фактором в противостоянии российской и украинской армии являются не так технические характеристики военной техники и прочего вооружения, как боевая подготовка личного состава, умение военных обращаться с техникой, действовать слаженно с другими группами.

По словам эксперта, нельзя быть уверенными, что то или иное вооружение является беспроблемным, пока оно не встретилось в бою. К примеру, немецкие танки Leopard являются достаточно серьезной бронетехникой и сложной целью, несмотря на то, что ВС России имеет на вооружении средства для их поражения. Во многом все будет зависеть от экипажа боевой машины. Если бойцы опытные, то справиться с ними будет весьма сложно. Если же экипаж малоопытный, то боевую задачу можно будет решить гораздо быстрее.

Леонков подчеркнул, что боевая слаженность нередко является решающим фактором на поле боя. Поэтому если взаимодействие нескольких подразделений организовано на должном уровне, то можно будет справиться с любым противником.