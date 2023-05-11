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Артемовский (Бахмутский) гарнизон ВСУ оказывает отчаянное сопротивление только потому, что командование обещается деблокировать город, прислать для этой цели крупные подразделения. Если бы ситуация была абсолютно безнадежной, боевики бы уже сдали Бахмут, считает военный эксперт Алексей Леонков.

В интервью изданию «Известия» он напомнил, что штурмовые подразделения ВС РФ существенно осложняют украинским военным задачу по удержанию города. Они выдавливают противника из все новых районов, поэтому сопротивляться ВСУ становится все сложнее. Их надежды на получение помощи от командования тают с каждым днем.

Киев пытается направить в Артемовск резервы, однако все дороги к городу находятся под огневым контролем ВС РФ. По подкреплению постоянно наносятся мощные удары артиллерии и авиации, поэтому оно просто не в состоянии добраться до Бахмута.

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