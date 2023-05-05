Похороны известного дизайнера Валентина Юдашкина пройдут в России 6 мая. Согласно информации издания «СтарХит», по этой причине в страну вернулась Алла Пугачева, чтобы проводить своего друга в последний путь.

Певица и дизайнер были друзьями на протяжении многих лет, и Алла Борисовна специально прибыла в Россию из Израиля, чтобы проститься с ним. Помощница певицы также подтвердила эту информацию.

Близкая подруга Аллы Пугачевой, Лайма Вайкуле, сообщила, что певица прекрасно осознает последствия своих действий и не раз принимала судьбоносные решения. Она уверена, что для многих Алла Пугачева является примером.

Лайма Вайкуле рассказала, что Алла Пугачева считает своим долгом присутствие на церемонии прощания с близким другом. При этом детей Примадонна в поездку не взяла.