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Как сообщает РИА Новости, по словам главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, не следует верить заявлениям представителей Вашингтона и Киева об их непричастности к атаке беспилотников на московский Кремль.

Во время своего выступления на пресс-конференции по итогам заседания главы МИД Шанхайской организации министр иностранных дел России заявил, что нельзя доверять заявлениям США и Украины об их непричастности к атаке на Кремль. По его словам, руководство Российской Федерации будет рассматривать различные версии произошедшего, основываясь исключительно на данных своих источников.

Напомним, что 3 мая 2023 года два беспилотных летательных аппарата атаковали Сенатский дворец, расположенный на территории московского Кремля. При этом один из дронов взорвался прямо над куполом Сенатского дворца.

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на территории Украины, которая началась 24 февраля 2022 года.

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