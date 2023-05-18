Беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Украины атаковал физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный в райцентре Глушково Курской области. Сообщается, что украинский дрон сбросил на гражданский объект взрывное устройство.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил подробности атаки украинского беспилотного летательного аппарата на спорткомплекс в Глушково. По его словам, в результате взрыва, сброшенного взрывного устройства с украинского дрона, осколочные ранения получили двое местных жителей. Пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Также в результате взрыва повреждения получил фасад здания и оконное остекление.

Напомним, что в ночь на 18 мая ВКС России нанесли массированный удар по военным объектам украинской армии, расположенным по всей территории Украины. В результате атаки крылатыми ракетами и ударными дронами были поражены места дислокации живой силы противника и склады с боеприпасами и военной техникой.