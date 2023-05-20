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Специалисты «Курганмашзавода», входящего в состав государственной корпорации «Ростех», ведут работы по модернизации самоходной артиллерийской установки «Пат-С» на доработанном шасси от БМП-3. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители оборонного предприятия отметили, что модернизированная самоходная артиллерийская установка будет базироваться на доработанном шасси от БМП-3. Вооружение модернизированной САУ «Пат-С» будет включать в себя 120-мм орудие от опытно-конструкторского бюро «Вена» или классическое 152-мм артиллерийское орудие.

САУ «Пат-С» является опытной образцом, разработанным еще советскими конструкторами в далеком 1980-м году. Согласно открытым источникам, данная модель самоходной гаубицы не производилась серийно в СССР. Ее уникальность заключается в том, что это единственная в мире САУ крупного калибра, способная самостоятельно преодолевать водные преграды.

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