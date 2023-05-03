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В интервью порталу «Украина.ру» политолог из Франции Ксавье Моро прокомментировал атаку украинских беспилотников на Кремль, а также оценил возможную реакцию на нее Запада. Он отметил, что каких-либо заявлений, осуждающих Киев, ожидать точно не стоит.

Лучшим ответом России на эту атаку Моро считает победу над ВСУ на поле боя. Также он отметил, что Украина и ее западные кураторы подобным образом проверяют, готова ли Москва применить ядерное оружие. Если она не даст жесткого ответа на взрывы в Брянске, удары по Крыму и даже на покушение на российского лидера Владимира Путина, значит и ЯО она вряд ли станет применять.

«Они считают, что эта война — такая же репетиция, как военные действия в Испании 36–39 годов. Не конфликты холодной войны, не Вьетнам, не Афганистан, а именно Испания 30-х», – пояснил аналитик.

Также он призвал прекратить слушать заявления Запада, в которых политики призывают Украину не атаковать российскую территорию. Это, по мнению Моро, сплошное вранье, прислушиваться к которому нет никакого смысла.

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