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Для Соединенных Штатов президент Украины Владимир Зеленский является всего лишь “крысой в лабиринте”, которую при необходимости Вашингтон подтолкнет к наиболее выгодному для него выходу. США уже заявили о временной паузе в отправке в Киев военной помощи из-за собственных экономических проблем, сообщил представитель Совета по межнациональным отношениям при президенте России.

Он напомнил, что США достигли потолка государственного долга в 31,4 триллиона долларов из-за прекращения отчислений в фонды для госслужащих и уже в июне могут оказаться на грани дефолта. Несмотря на это они продолжают заявлять о положительном решении вопроса с поставками истребителей F-16 на Украину. Хотя и подчеркивают, что так быстро, как хотелось бы Киеву, самолеты он не получит.

По мнению Безпалько, упомянутые выше экономические проблемы вряд ли помешают Вашингтону предпринять шаги для прекращения конфликта на Украине, если будет решено это сделать.

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