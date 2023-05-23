Согласно сообщению РИА Новости, европейские страны приняли решение передать Украине американские истребители F-16. Однако для осуществления этой поставки требуется согласие Вашингтона, и в настоящее время там идут обсуждения.

Издание Politico информирует, что Белый дом снова подвергается давлению в отношении поставок истребителей. Президент Соединенных Штатов Америки Байден уже неоднократно переходил черту, которую сам же установил. Теперь Запад хочет отправить боевую авиацию в Украину, что повышает риск эскалации вооруженного конфликта.

Согласно CNN, Байден вынужден прислушиваться к мнению конгрессменов и внешних игроков, некоторые из которых призывают передать боевые истребители армии Зеленского. Белый дом, находясь под давлением, отправил «сигнал» союзникам о готовности дать разрешение на экспорт самолетов.

Пока нет никаких данных о каких-либо официальных запросах от НАТО, и в Госдепартаменте еще не начали оформлять отправку боевой авиации третьей стороне.