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Десантники “элитной” 81-аэромобильной бригады ВСУ в бою под Белогоровкой осознали бессмысленность сопротивления и приняли решение сложить оружие. Портал “Русская весна” показал на видео подтверждение этого факта.

“Элитные” бойцы не стали отчаянно сопротивляться. Не желая погибать в бою против ВС РФ, они воспользовались шансом и сдались в плен. При этом вместе с рядовыми десантниками оружие сложили также офицеры ВСУ.

Военные корреспонденты сообщили, что все военнопленные отправлены в специально оборудованные лагеря. Там они могут рассчитывать на питание и на медицинскую помощь, если в ней возникнет необходимость.

Напомним, ранее сообщалось о последних боях на окраинах Артемовска, где проводящим зачистку российским ВС все еще пытаются противостоять не успевшие удрать украинские боевики.

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