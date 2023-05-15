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Украинские власти активно работают над ликвидацией последствий взрывов, произошедших в Хмельницком и Тернополе.

Однако экс-офицер Станислав Крапивник из США высказал предположение, что характер взрыва может свидетельствовать о возможности детонации не только снарядов с обедненным ураном, но и компонентов так называемой «грязной бомбы».

Эксперт из США подчеркнул, что при поражении украинского склада ВКС РФ могли быть уничтожены британские снаряды с обедненным ураном для Challenger 2. Однако не исключается, что среди амуниции могли находиться компоненты «грязной бомбы», которая готовил для применения Киев.

По сообщениям, облако дыма, образовавшееся после взрыва в Хмельницком, напоминало в меньшем масштабе известный «ядерный гриб». Вскоре поступили информационные сообщения о повышенном радиационном фоне в данном районе.

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