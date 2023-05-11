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Американские корпорации, занимающиеся производством оружия, преувеличивают его характеристики и преуменьшают параметры разработок других стран. Это хорошо видно на примере реактивных систем залпового огня, рассказал военный эксперт Станислав Крапивник.

Он пояснил, что фактически корпорации обманывают правительство, чтобы получить больше денег на новые разработки. Но при этом созданное ними оружие гораздо хуже по характеристикам, чем утверждают производители.

Так, системы HIMARS демонстрировали высокую эффективность в боевых действиях против слабых армий. Но стоило задействовать их против России, не уступающей США, как они тут же «сдулись». Российские ВС быстро научились сбивать ракеты GMLRS, а также глушить сигналы GPS, не давая боезарядам точно поражать цели.

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