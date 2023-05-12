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Киевский режим может использовать перспективу предстоящего контрнаступления Вооруженных сил Украины в качестве предмета переговоров с западными странами. Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин.

По мнению Кошкина, украинское руководство осознает, что пока не получает практических выгод от наступления ВСУ и понимает, что может использовать эту ситуацию в своих интересах. Он отмечает, что в результате такого подхода начинаются торговые переговоры, где Киев требует удовлетворения своих потребностей и запросов.

Возможной сделкой между Киевом и западными странами, по мнению эксперта, может быть предложение организованного наступления в обмен на быстрое присоединение к Североатлантическому альянсу.

Однако Кошкин считает, что ВСУ не готовы к контрнаступлению. Он напомнил о заявлениях главнокомандующего армией Украины Валерия Залужного относительно серьезного дефицита вооружения и боеприпасов, с которым сталкиваются украинские силы.

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