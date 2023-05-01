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Корреспондент издания «Известия» Даниил Левин рассказал о тыловом обеспечении российских военнослужащих, задействованных в зоне спецоперации. Он сообщил, что для военных организованы передвижные бани ППБ-32ВУ, в которых имеются душевая, раздевальное помещение и отсеки для хранения чистого и грязного белья.

Палатка с резервуаром для хранения воды также включена в комплект. В бане может одновременно помыться до восьми человек, а в час более 30. Кроме того, на месте есть портной, который может зашить боевую экипировку.

Вещевая служба решает проблему с доставкой чистого белья до позиций. При этом, данная прачечная может быть прицеплена за любым автомобилем и произвести стирку как спальных мешков, так и нательного, постельного белья.

Кроме этого, российские военнослужащие проходят медицинский осмотр, в том числе проверку на инфекционные заболевания. А продовольственная служба обеспечивает военных свежим хлебом.

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