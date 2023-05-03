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Дату контрнаступления ВСУ объявлять никто не будет. По факту, оно уже началось. Об этом заявил заместитель назначенного Киевом главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский – сообщает “Лента.ру” со ссылкой на CNN.

Соболевский рассказал, что сейчас на южном направлении ВСУ ведут боевые действия. Их уже можно квалифицировать, как начало наступательной операции. Никаких объявлений о начале контрнаступления ВСУ уже не будет, добавил украинский чиновник.

Киевские власти о планируемом контрнаступлении часто говорили на протяжении последних месяцев. Однако точной даты не называли, заявляя лишь о “весенне-летнем” периоде. Эксперты не исключали, что ВСУ в ходе контрнаступления попробуют прорваться к Крыму через Херсонскую и Запорожскую области, которые с осени прошлого года находятся в составе России (часть указанных регионов контролируют украинские войска). Однако специалисты отмечали, что такая операция вряд ли завершится успехом для украинских войск.

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