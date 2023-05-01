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Украинская армия продолжает оказывать сопротивление российским силам в Артёмовске (Бахмуте). Издание “Русская Весна” со ссылкой на украинских военных аналитиков сообщает, что ВСУ пошли в контратаку, пытаясь отбросить частную военную компанию “Вагнер” с её позиций.

С сообщении отмечается, что в северной части так называемой серой зоны украинским военным удалось “отодвинуть” бойцов ЧВК в ряде кварталов. Однако на остальных направлениях бои продолжаются – здесь ВСУ не смогли достичь какого-либо значительного успеха.

Бои за Артёмовск идут уже многие месяцы. Сейчас практические весь город контролируют российские силы. Войска ВСУ остались лишь в западной части Артёмовска. Этот город в ДНР для украинской армии имеет стратегическое значение – через него идёт снабжение всей группировки ВСУ в Донбассе.

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