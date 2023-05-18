Японский автомобильный гигант Toyota рассматривает возможность возобновления выпуска новой версии своей спортивной модели под названием Celica. Об этом сообщает японское издание BestCarWeb.

Во время прошедшего недавно в Японии автомобильного соревнования по ралли председатель совета директоров автоконцерна Акио Тойода поведал журналистам о своей любви к модели Toyota Celica. После этого новый президент корпорации Toyota Motor Corporation Кодзи Сато, занявший свой пост в апреле текущего года, сообщил о планах возрождения модели Celica.

В материале издания BestCarWeb предположили, что под названием Toyota Celica может появиться новый спортивный электрокар. Однако в пресс-службе Toyota Motor Corporation заявили, что в настоящий момент компания сфокусирует свои усилия на развитии существующей линейки спортивных автомобилей в кузове купе под названием GR.

Напомним, что с 1970 по 2006 год Toyota Motor Corporation выпустила семь поколений спортивной модели Celica. Решение о завершении производства данной модели концерна было принято в связи со снижением спроса на данный тип автомобилей по всему миру.