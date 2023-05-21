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Комик Александр Гудков, ранее являвшийся соведущим “Вечернего Урганта”, давно не показывается в информационном пространстве. Однако на концерте группы “СБПЧ” в Турции он поддержал призыв исполнителя Кирилла Иванова оказать финансовую помощь Украине.

“Для украинцев это важно так же, как противоядие”, – цитирует Гудкова портал Pravda.ru.

Пользователи Сети обрушили на комика лавину гневных комментариев.

«Никогда их гнилое нутро не станет здоровым. Пора возбуждать уголовное дело против „узкого“ (Гудков ранее исполнил пародию на песню Шамана под названием “Я – узкий” – прим. Discover24.ru). Надеюсь, скоро станет иноагентом. Как их вообще после этого можно впускать обратно в Россию?», – написал один из пользователей в социальной сети.

Другой добавил, что таких нельзя пускать обратно в Россию. Также он призвал не посещать концерты и другие мероприятия, в которых участвует Гудков, чтобы “ни копейки ему не давать”.

«Нельзя пускать предателей обратно в Россию. Сколько же можно об этом говорить! Приехал на границу — разворачивать и обратно, откуда приехал. Никто не знал его. Ургант в своей программе держал на побегушках: принеси — отнеси», – написал еще один комментатор.

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