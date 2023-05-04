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ВСУ на территории Донецкой народной республики попытались прорвать оборону ВС РФ, однако получили достойный отпор и были вынуждены отступать. Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский назвал подобные действия украинских боевиков предвестником «долгожданного» контрнаступления.

В своем телеграм-канале комбат написал, что зафиксирована попытка продавить оборону российских войск в ДНР. Успехом она не увенчалась, так как ВС РФ действовали слаженно и грамотно в отражении атаки. Но бой оказался довольно интенсивным, добавил Ходаковский.

Напомним, что ВСУ регулярно проводит «разведки боем» и переходит к атакующим действиям на разных участках фронта. Цель подобных наступательных операций – выявить уязвимые места в обороне и определиться с основным направлением. Но до сих пор все такие попытки пресекались российскими ВС.

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