Командир батальона «Восток» и заместитель начальника Главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский выразил свое мнение по поводу гибели российских пилотов в Брянской области. По его словам, он не согласен с претензиями некоторых экспертов.

Напомним, что 13 мая в результате ракетной атаки со стороны противника в небе над Брянской областью были сбиты Ми-8 и Су-34. При этом пилоты не смогли катапультироваться и погибли на месте крушения.

В своем Телеграм-канале Ходаковский написал, что в настоящий момент в зоне проведения специальной военной операции ничто не может заменить самолеты и вертолеты при выполнении определенных боевых задач, однако раскрыть весь свой потенциал российская авиация не может из-за существующих средств ПВО противника.

По словам комбата, он не согласен с претензиями некоторых экспертов, что российские самолеты «вынуждены были войти в опасную зону» по чьему-то приказу. По мнению Ходаковского, российские самолет и вертолет были сбиты, поскольку у «противника руки стали длиннее».