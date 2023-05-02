Украинский генерал Александр Сырский, занимающий должность командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, прибыл на передовые позиции в район Артемовска (украинское название Бахмут) и заявил о новой стратегии по обороне населенного пункта. Об этом Сырский сообщил в своем Телеграм-канале.

По его словам, он лично прибыл на фронт, чтобы проинспектировать выполнение боевых задач своими подопечными и начать подготовку к реализации новой стратегии на данном направлении фронта.

Напомним, что командующий Сухопутными войсками ВС Украины 10 апреля уже посещал наиболее опасные участки фронта на Артемовском направлении. Тогда украинский генерал назвал ситуацию в Артемовске очень сложной для подразделений вооруженных сил Украины. Сразу же после визита Сырского украинские подразделения попытались предпринять несколько попыток контратаковать штурмовые группы ЧВК «Вагнер», однако понесли большие потери и вынуждены были отступить на исходные позиции.