Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинский генерал Александр Сырский, занимающий должность командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, прибыл на передовые позиции в район Артемовска (украинское название Бахмут) и заявил о новой стратегии по обороне населенного пункта. Об этом Сырский сообщил в своем Телеграм-канале.

По его словам, он лично прибыл на фронт, чтобы проинспектировать выполнение боевых задач своими подопечными и начать подготовку к реализации новой стратегии на данном направлении фронта.

Напомним, что командующий Сухопутными войсками ВС Украины 10 апреля уже посещал наиболее опасные участки фронта на Артемовском направлении. Тогда украинский генерал назвал ситуацию в Артемовске очень сложной для подразделений вооруженных сил Украины. Сразу же после визита Сырского украинские подразделения попытались предпринять несколько попыток контратаковать штурмовые группы ЧВК «Вагнер», однако понесли большие потери и вынуждены были отступить на исходные позиции.

Вам может понравиться

Американцы высмеяли перевоплощение президента Байдена в Темного Брэндона

Пользователи социальной сети Twitter выразили недовольство перевоплощением президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в Темного Брэндона, что вызвало волну критики, пишет РИА Новости. Ранее Илон Маск опубликовал на своей странице

Артиллеристы РФ уничтожили под Херсоном гаубицу «Акация» вместе с экипажем

В ночь на понедельник в ходе боевых действий на херсонском направлении Вооруженные силы Российской Федерации ликвидировали самоходную гаубицу 2С3 «Акация» Вооруженных сил Украины вместе с боекомплектом. В результате нанесенного удара

Подразделения ВСУ не смогли провести ротацию в районе Купянска из-за активных действий бойцов ЗВО ВС России

Группировка российских сил «Запад» ведет активные боевые действия с противником на территории Харьковской области, не позволяя бойцам вооруженных сил Украины провести ротацию своих сил на передовой. Об этом сообщает в