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Александр Сырский, возглавляющий сухопутные войска Украины, рассказал, что обстановка, которая сейчас сложилась в Артемовске (укр. название города – Бахмут), критическая.

Там идут интенсивные боевые действия, и со слов Сырского, российские войска атакуют одновременно на нескольких направлениях, они поставили задачу прорвать оборону позиций ВСУ.

Напомним, что Артемовск является важным транспортным узлом, через который идет снабжение Вооруженных сил Украины в Донбассе, и на этой территории уже на протяжении нескольких месяцев ведутся жесткие бои.

Евгений Пригожин, основатель ЧВК «Вагнер», заявил ранее, что российские силы контролируют более 80 процентов территории Артемовска, но пока нет речи о «котле», в котором оказались бы украинские войска.

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