Для ударов по объектам военной инфраструктуры Украины с начала специальной военной операции ВС РФ было задействовано более 180 крылатых ракет «Калибр», сообщил командующих Черноморским флотом РФ Виктор Соколов.

Он назвал основные цели боезарядов, среди которых места временной дислокации боевиков ВСУ, склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами, радиолокационные станции систем противовоздушной обороны Украины, железнодорожные станции, нефтебазы и прочие объекты.

Также достаточно активно действуют береговые артиллерийские подразделения ЧФ. Они уничтожили более 70 объектов украинской армии, а также помогли ВКС России расширить зону, в которой имеется возможность обнаруживать БПЛА противника.