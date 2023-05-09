Ночью Вооруженные силы Российской Федерации снова атаковали украинские военные объекты. В результате были объявлены воздушная тревога и нанесен массированный ракетный удар. Однако командование Вооруженных сил Украины заявило о неправдоподобном количестве сбитых российских снарядов.

Командование ВСУ проинформировало, что российскими войсками было выпущено 25 ракет морского и воздушного базирования. Были применены крылатые ракеты «Калибр» и Х-101/Х-555.

В Киеве сообщили, что будто бы 23 из 25 выпущенных российских снарядов были сбиты системой ПВО. Однако информация о взрывах и пожарах на территории Украины свидетельствует о том, что большинство ракет все же не были уничтожены. Местные СМИ сообщают, что контрнаступление Вооруженных сил Украины было сдвинуто вновь.