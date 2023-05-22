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Украинские военные корреспонденты в панике пишут о наступлении ВС РФ в Марьинке. Они заявляют, что российские подразделения начали штурм, которого в городе еще не видели.

“Это жесть”, – цитирует военкоров с Украины и командиров подразделений ВСУ портал “Свободная пресса”.

Также в Сети появилось множество видеороликов, наглядно демонстрирующих работу российской артиллерии. Она бьет точно по позициям украинских боевиков западнее проспекта Дружбы, вынуждая противника отступать либо сидеть в окопах, не высовывая головы.

Обозреватель Александр Ситников отмечает, что медипространство полностью заняли вести из Артемовска, который перешел под контроль России, но и на других направлениях ВС РФ демонстрируют успехи, продвигаясь вперед.

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