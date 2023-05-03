Артиллеристы российских Вооруженных сил Западного военного округа ликвидировали большое количество украинских пехотинцев, которые шли в наступление.

Командир 152 мм самоходной артиллерийской установки «Акация» сообщил, что их взвод выпустил по половине боекомплекта, по 20-25 снарядов, после чего им доложили о масштабном уничтожении вражеской пехоты. Однако он не уточнил, где и когда произошла данная атака.

По словам военного аналитика и полковника в отставке Юрия Кнутова, Россия срывает наступление украинских Вооруженных сил, нанося удары одновременно с помощью авиации, артиллерии и планирующих авиабомб.

Он также отметил, что упреждающие удары позволяют российским войскам держать под контролем ситуацию на линии соприкосновения.