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В одном из подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции произошел конфликт между комбатом и командиром роты. Первый намеревался отправить бойцов на заранее провальное задание, но ротный не дал этого сделать.

Сперва он возражал командиру батальона, но когда перепалка достигла апогея, просто застрелил старшего по должности сослуживца. Он заявил, что не собирается превращать своих солдат в пушечное мясо.

Военные корреспонденты портала “Русская весна”, опубликовавшие видео, предположили, что выглядит оно вполне правдоподобно. При этом они заметили, что Киев часто распространяет фейковые записи, чтобы сбить с толку ВС РФ, ввести в заблуждение командование недостоверной информации о состоянии Вооруженных сил Украины.

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