Танки Т-72Б – это надежные и эффективные боевые машины. Об этом рассказал боец с позывным «Псих» в интервью корреспонденту «Известий» Родиону Северьянову.

Находясь на ремонтной базе 87-го отдельного стрелкового полка 1-го армейского корпуса, военкор смог встретиться с танковыми экипажами, которые готовились к выезду на боевые задания.

«Я раньше работал оператором на РЕН ТВ и в издании «Известия». Потом решил вернуться сюда. Волонтерствовал здесь с 2014 по 2018 годы», – рассказал командир танка.

Он отметил, что Т-72Б – это высококачественная и надежная машина, которая демонстрирует отличную производительность.

«Мы сейчас действуем на авдеевском направлении и успешно противостоим противнику. У нас отличная разведка, слаженная команда, мы давно знакомы друг с другом. Когда мы выезжаем, мы всегда возвращаемся с результатом», – подчеркнул «Псих».

Танкист отметил, что благодаря своей технике они всегда успевают избегать вражеских попаданий и успешно выполнять свои задачи.