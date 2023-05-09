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Канал Телеграм «Военкоры Русской Весны» сообщает, что под Артемовском российские военные ликвидировали командира отделения третьей штурмовой бригады ВСУ Дмитрия Юденко.

Бригада ранее была известна как нацистский полк «Азов»*. Юденко, который воевал в звании младшего сержанта, погиб 3 мая в селе Ивановское.

Согласно данным военкоров, он являлся основателем радикальной группировки «Единство и братство», занимавшейся подготовкой рекрутов для проведения карательных операций над жителями Донбасса.

Ранее сообщалось, что российские военные также уничтожили Виктора Панаско с позывным «Иранец», который участвовал в первом бою украинских националистов против ополченцев Донбасса у Славянска в 2014 году. Он был осужден на 15 лет за убийство в драке, но в 2022 году был амнистирован и отправился воевать.

*запрещенная в России террористическая организация.

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