Командир специального подразделения «Ахмат» Апты Алаудинов опроверг информацию, согласно которой группа российских военнослужащих была окружена противником в районе Белогоровки в Луганской Народной Республике.

Алаудинов отметил, что бойцы спецназа «Ахмат» совместно со Вторым армейским корпусом НМ ЛНР продвигаются по Белогоровке. На данный момент им удалось продвинуться к меловому заводу. Боевые сражения за населенный пункт продолжаются. Украинские боевики оказывают сопротивление, однако российские силы их планомерно уничтожают.

Командир «Ахмата» подчеркнул, что заявления украинской стороны об окружении 100 российских военнослужащих боевиками ВСУ, являются ложными. «Ничего у них не получается… они просто поспешили заявить, что кого-то там окружили», – отметил Апты Алаудинов.

В апреле 2023 года бойцы спецподразделения «Ахмат» на самом деле попадали в окружение украинской группировки под Белогоровкой. В течение пяти дней они яростно сражались с противником и, отразив атаку, смогли выйти к своим. За героическое сопротивление бойцы «Ахмата» были представлены к государственным наградам.