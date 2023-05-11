Россия слишком мощная держава, чтобы её можно было как-то поколебать теми силами, что есть у Украины. “Ничего сверхъестественного” ВСУ сделать не смогут. Об этом заявил помощник главы Чечни, командир спецназа “Ахмат” Апты Алаудинов. Его слова приводит РИА “Новости”.

Ранее в телеграм-каналах военкоров стала появляться информация о том, что украинская армия начала контрнаступление на некоторых участках фронта. Позже Минобороны РФ заявило, что никаких прорывов линии боевого соприкосновения не зафиксировано, а ситуация в зоне проведения специальной военной операции находится под контролем.

Алаудинов в этой связи отметил, что у противника сейчас недостаточно сил и средств, чтобы как-то изменить ситуацию на фронте в свою сторону. Тем не менее помощник главы Чеченской Республики добавил, что ВСУ активизировались на артёмовском (бахмутском) направлении. Но там украинские войска получают “достойный отпор”, подчеркнул командир “Ахмата”.

Ранее эксперты отмечали: итогом контрнаступательной операции станет то, что ВСУ свои истощат силы, и инициатива окончательно перейдёт на сторону российской армии. 11 мая президент Украины Владимир Зеленский, говоря о контрнаступлении, заявлял, что ВСУ нужно на подготовку к нему дополнительное время.