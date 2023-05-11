10 мая вступил в силу подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ о проведении военных сборов. Это мероприятие до специальной военной операции проводилось ежегодно, чтобы подготовить резервистов к военной службе.

Условия проведения сборов ничем не отличаются от прошлых лет. В них придется принять участие всем гражданам РФ, находящимся в резерве, кроме имеющих бронь от мобилизации, силовиков, многодетных отцов, члены Совета Федерации, главы регионов. Сроки военных сборов определяются отдельно каждый год, однако не могут превышать 60 календарных дней.

В этом году на уклонистов могут накладывать ограничения. Если гражданин по каким-либо причинам не отреагирует на повестку, он не сможет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, оформить кредит или заем, зарегистрировать право собственности на автомобиль, совершить любую сделку с недвижимостью. Также уклонистам приостановят действие водительских прав.

В качестве наказания также предусмотрены штрафы в размере от 500 до 3000 рублей.

Военные эксперты считают, что призываемых на сборы россиян в зону специальной военной операции отправлять никто не собирается. В противном случае это было бы обязательно прописано в указе.